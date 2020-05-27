В День библиотек жителям Твери напоминают, что они уже работают
27 мая отмечается Общероссийский день библиотек и день рождения Президентской библиотеки, двери которой впервые открылись для посетителей в 2009 году.
В этот день кроме теплых пожеланий сотрудникам данных учреждений культуры, звучат и напоминания, что библиотеки в Твери уже работают. Правда, пока в ограниченном режиме, о чем напоминают и объявления на входе.
Так, на дверях Горьковки сообщается:
С 20 мая библиотека в ограниченном режиме начинает обслуживание читателей.
- Работают только сектор регистрации и абонементы. - Приём и выдача книг ведётся на 1 этаже с 10 до 18 часов ежедневно.
- Для получения книг на дом необходимо предварительно оформить заказ (по телефону или электронной почте отдела).
- Читатели обслуживаются только в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).
С 20 мая библиотека в ограниченном режиме начинает обслуживание читателейФото: Ирина ТАРАСОВА
Правда, ограничения еще естьФото: Ирина ТАРАСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU