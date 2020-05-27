2020-05-27T20:24:15+03:00
Звезды

В День библиотек жителям Твери напоминают, что они уже работают

Правда, пока в ограниченном режиме
Ирина ТАРАСОВА
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27 мая отмечается Общероссийский день библиотек27 мая отмечается Общероссийский день библиотекФото: Ирина ТАРАСОВА
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27 мая отмечается Общероссийский день библиотек и день рождения Президентской библиотеки, двери которой впервые открылись для посетителей в 2009 году.

В этот день кроме теплых пожеланий сотрудникам данных учреждений культуры, звучат и напоминания, что библиотеки в Твери уже работают. Правда, пока в ограниченном режиме, о чем напоминают и объявления на входе.

Так, на дверях Горьковки сообщается:

С 20 мая библиотека в ограниченном режиме начинает обслуживание читателей.

- Работают только сектор регистрации и абонементы. - Приём и выдача книг ведётся на 1 этаже с 10 до 18 часов ежедневно.

- Для получения книг на дом необходимо предварительно оформить заказ (по телефону или электронной почте отдела).

- Читатели обслуживаются только в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках).

С 20 мая библиотека в ограниченном режиме начинает обслуживание читателей Фото: Ирина ТАРАСОВА

С 20 мая библиотека в ограниченном режиме начинает обслуживание читателейФото: Ирина ТАРАСОВА

Правда, ограничения еще есть Фото: Ирина ТАРАСОВА

Правда, ограничения еще естьФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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