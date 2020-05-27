2020-05-27T18:20:24+03:00
Общество

Проверка доказала: причиной гибели журавлей в Тверской области стал электроток

Об этом в сети сообщили учёные-биологи
Виктория ТУШКОВА
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Гибель журавлей и аистов, налетевших на линии ЛЭП, для Тверской области не редкость.Гибель журавлей и аистов, налетевших на линии ЛЭП, для Тверской области не редкость.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Два журавля, погибшие в Тверской области в апреле 2020 года, действительно получили смертельный удар током от линии электропередачи. Об этом сообщает Центр реабилитации диких животных "Ромашка".

- Сегодня по факту гибели журавлей в апреле 2020 года к нам приезжали представители природоохранной прокуратуры, электрик района и представитель ветнадзора, - сообщили сотрудники Центра "Ромашка" в соцсети.

В сообщении говорится, что проверяющие признали - причиной гибели птиц стало поражение электрическим током. Будут ли в связи с этим предприняты какие-либо меры, пока неизвестно. Но гибель птиц, налетевших на линии ЛЭП, для нашего региона не редкость. По словам биологов центра "Ромашка", буквально несколько дней назад точно также погибли аисты в Зубцовском районе (село Княжьи Горы).

Напомним, трагическим видео, запечатлевшим момент гибели двух красивых журавлей, поделилась в интернете биолог и одна из руководителей Центра "Ромашка" Яна Мурашова. На прогулке ей удалось снять полёт трёх птиц, окончившийся гибелью двух журавлей. Птицы задели высоковольтную линию.

Два журавля не заметили линию ЛЭП и погибли от удара током в Тверской области..Видео: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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