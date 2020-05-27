Тверская область отметилась в рейтинге административного давления на бизнес

27 Май 2020 2020-05-27T17:47:18+03:00

В Тверской области бизнесмены страдают от проверок не сильно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Наш регион оказался в числе субъектов, где бизнес работает относительно спокойно

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Тверская область оказалась на 27-м месте (из 81-го) в рейтинге регионов по административному давлению на бизнес.

Исследование представили уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и Институт экономики роста имени Столыпина. Индекс административного давления на бизнес был подготовлен для 81 субъекта РФ (по некоторым не имелось актуальных данных) и основан на информации, полученной от региональных бизнес-омбудсменов, территориальных органов власти, Минэкономразвития, Росстата, а также на данных судебной статистики.

Аналитики исследовали количество предупреждений, вынесенных контролирующими органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, количество официальных проверок и штрафов.

Больше всего, по мнению исследователей, "кошмарят бизнес" в Саратовской, Ростовской и Курской областях. Меньше всего поверок и штрафов коснулись бизнесменов Удмуртии, Хакасии и Марий Эл.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Московская область - 11 место

Вологодская область - 13 место

Новгородская область - 16 место

Псковская область - 17 место

Тверская область - 27 место

Смоленская область - 71 место

Ярославская область - 40 место

ИСТОЧНИК KP.RU