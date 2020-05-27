Тверская область отметилась в рейтинге административного давления на бизнес
Тверская область оказалась на 27-м месте (из 81-го) в рейтинге регионов по административному давлению на бизнес.
Исследование представили уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и Институт экономики роста имени Столыпина. Индекс административного давления на бизнес был подготовлен для 81 субъекта РФ (по некоторым не имелось актуальных данных) и основан на информации, полученной от региональных бизнес-омбудсменов, территориальных органов власти, Минэкономразвития, Росстата, а также на данных судебной статистики.
Аналитики исследовали количество предупреждений, вынесенных контролирующими органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, количество официальных проверок и штрафов.
Больше всего, по мнению исследователей, "кошмарят бизнес" в Саратовской, Ростовской и Курской областях. Меньше всего поверок и штрафов коснулись бизнесменов Удмуртии, Хакасии и Марий Эл.
А КАК У СОСЕДЕЙ
Московская область - 11 место
Вологодская область - 13 место
Новгородская область - 16 место
Псковская область - 17 место
Тверская область - 27 место
Смоленская область - 71 место
Ярославская область - 40 место
ИСТОЧНИК KP.RU