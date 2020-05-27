Цветник в форме герба города украсил набережную Степана Разина в Твери

27 Май 2020 2020-05-27T17:37:34+03:00

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В преддверии лета Тверь продолжает преображаться. Город активно озеленяют. Специалисты МУП "Зеленстрой" высаживают цветники и клумбы общей площадью 3500 кв метров.

Уже готов яркий желто-красный цветник на набережной Степана Разина в форме герба города. Цветочный герб создан из бархатцев, цинерарий и бегонии красной. Также на набережной уже появился традиционный цветник-надпись "Мы любим Тверь".

В ближайшее время возле балюстрады у кинотеатра "Звезда" высадят два больших круглых цветника из бархатцев разных оттенков.

На площади возле Обелиска Победы вместо тюльпанов высадили цветущие однолетники.

Со следующей недели улицы Твери украсят вертикальные конструкции с цветущими петуниями и пеларгониями.

ИСТОЧНИК KP.RU