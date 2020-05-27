2020-05-27T17:37:34+03:00
Общество

Цветник в форме герба города украсил набережную Степана Разина в Твери

На следующей неделе улицы украсят вертикальные цветочные конструкции
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Цветник в форме герба города украсил набережную Степана Разина Фото: администрация ТвериЦветник в форме герба города украсил набережную Степана Разина Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В преддверии лета Тверь продолжает преображаться. Город активно озеленяют. Специалисты МУП "Зеленстрой" высаживают цветники и клумбы общей площадью 3500 кв метров.

Уже готов яркий желто-красный цветник на набережной Степана Разина в форме герба города. Цветочный герб создан из бархатцев, цинерарий и бегонии красной. Также на набережной уже появился традиционный цветник-надпись "Мы любим Тверь".

В ближайшее время возле балюстрады у кинотеатра "Звезда" высадят два больших круглых цветника из бархатцев разных оттенков.

На площади возле Обелиска Победы вместо тюльпанов высадили цветущие однолетники.

Со следующей недели улицы Твери украсят вертикальные конструкции с цветущими петуниями и пеларгониями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помощь санавиации Тверской области потребовалась пациенту из Вышнего Волочка
В ДТП на Петербургском шоссе в Твери пострадали два человека
В Бологовском районе Тверской области "Фиат" опрокинулся в кювет
Из автомобиля жителя Тверской области украли аккумулятор
В День библиотек жителям Твери напоминают, что они уже работают
Убийца 16-летней девушки, которого разыскивали 18 лет, заключен под стражу
В Твери в честь 100-летия ветерана Великой Отечественной войны сыграл оркестр
Проверка доказала: причиной гибели журавлей в Тверской области стал электроток
Тверская область отметилась в рейтинге административного давления на бизнес
Цветник в форме герба города украсил набережную Степана Разина в Твери
В Тверской области сильно подорожали сосиски и сардельки
Более 1700 человек за минувшие сутки сдали тесты на коронавирус в Тверской области
Еще один госпиталь для больных коронавирусом открыт в Твери
18-летнему жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве подростка
С начала сезона клещи в Тверской области покусали 1310 человек
В Твери возбудили уголовное дело по факту пропажи 9-летнего мальчика
МЧС начало проверку детских лагерей в Тверской области
В Тверской области в связи с пандемией увеличили субсидии для зверохозяйств
В Тверской области женщина из-за ревности испортила автомобиль предполагаемой соперницы
В Тверской области молодые люди угнали и бросили на улице иномарку
Житель Твери через суд требует восстановить в городе трамвайные пути
Более 6000 рублей украли с банковской карты жителя Твери