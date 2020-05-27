Цветник в форме герба города украсил набережную Степана Разина в Твери
В преддверии лета Тверь продолжает преображаться. Город активно озеленяют. Специалисты МУП "Зеленстрой" высаживают цветники и клумбы общей площадью 3500 кв метров.
Уже готов яркий желто-красный цветник на набережной Степана Разина в форме герба города. Цветочный герб создан из бархатцев, цинерарий и бегонии красной. Также на набережной уже появился традиционный цветник-надпись "Мы любим Тверь".
В ближайшее время возле балюстрады у кинотеатра "Звезда" высадят два больших круглых цветника из бархатцев разных оттенков.
На площади возле Обелиска Победы вместо тюльпанов высадили цветущие однолетники.
Со следующей недели улицы Твери украсят вертикальные конструкции с цветущими петуниями и пеларгониями.
ИСТОЧНИК KP.RU