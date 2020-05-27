В Тверской области сильно подорожали сосиски и сардельки

27 Май 2020 2020-05-27T17:25:56+03:00

Цены на продукты постоянно меняются - не уследишь! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Ведомство опубликовало статистику изменения цен на самые распространённые продукты питания с 19 по 25 мая 2020 года. Больше всего за неделю подорожали самые популярные колбасные изделия - сардельки и сосиски. Он прибавили в цене сразу 10%. За килограмм сосисок или сарделек в магазинах сегодня просят в среднем 394 рубля.

Ощутимо поднялись цены также на сметану (6,1%), капусту (5%), картофель (4,9%), конфеты в шоколаде (3,9%), морковь (3,3%), маргарин (2,4%), стерилизованное молоко (2,3%).

Несущественно подорожали пастеризованное молоко, сливочное масло, полукопчёная колбаса, пшеничная мука и гречка.

Подешевели за неделю следующие продукты: репчатый лук (-3,7%), куриные яйца (-2,9%), чай байховый (-2,3%) и овощные консервы для детского питания (-2,6%).

Совсем незначительно, но скинули в цене сахар-песок, пшено, творог и подсолнечное масло.

Почти не изменились в цене говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), а также мороженая рыба, твёрдые сыры, соль, рис, макароны и яблоки.

ИСТОЧНИК KP.RU