В Тверской области сильно подорожали сосиски и сардельки
Ведомство опубликовало статистику изменения цен на самые распространённые продукты питания с 19 по 25 мая 2020 года. Больше всего за неделю подорожали самые популярные колбасные изделия - сардельки и сосиски. Он прибавили в цене сразу 10%. За килограмм сосисок или сарделек в магазинах сегодня просят в среднем 394 рубля.
Ощутимо поднялись цены также на сметану (6,1%), капусту (5%), картофель (4,9%), конфеты в шоколаде (3,9%), морковь (3,3%), маргарин (2,4%), стерилизованное молоко (2,3%).
Несущественно подорожали пастеризованное молоко, сливочное масло, полукопчёная колбаса, пшеничная мука и гречка.
Подешевели за неделю следующие продукты: репчатый лук (-3,7%), куриные яйца (-2,9%), чай байховый (-2,3%) и овощные консервы для детского питания (-2,6%).
Совсем незначительно, но скинули в цене сахар-песок, пшено, творог и подсолнечное масло.
Почти не изменились в цене говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), а также мороженая рыба, твёрдые сыры, соль, рис, макароны и яблоки.
ИСТОЧНИК KP.RU