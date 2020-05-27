Более 1700 человек за минувшие сутки сдали тесты на коронавирус в Тверской области

27 Май 2020 2020-05-27T16:50:19+03:00

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В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. По данным оперативного штаба на 27 мая, за сутки тесты на коронавирус сдали 1758 человек. Всего с начала пандемии обследовано - 58584.

Результаты подтверждают на уровне региона, а проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.

По оперативным данным в Тверской области за сутки выявлено 46 новых случаев коронавируса. Всего от инфекции лечатся - 480 пациентов, они остаются под наблюдением врачей. На настоящее время в регионе подтверждено 1424 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 925 человек выписались из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU