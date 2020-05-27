18-летнему жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве подростка

27 Май 2020 2020-05-27T16:26:45+03:00

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18-летнему жителю города Конаково Тверской области предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Напомним, преступление было совершено 25 мая на одной из улиц города. Ночью 18-летний обвиняемый и 17-летний подросток поссорились и молодой человек ударил парня кулаком по голове. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета - фигурант заключен под стражу.

- В настоящее время следователем СКР продолжается проведение комплекса необходимых мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, проведена проверка показаний на месте, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU