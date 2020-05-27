2020-05-27T16:26:45+03:00
Происшествия

18-летнему жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве подростка

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
18-летнему жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве подростка18-летнему жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве подросткаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

18-летнему жителю города Конаково Тверской области предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Напомним, преступление было совершено 25 мая на одной из улиц города. Ночью 18-летний обвиняемый и 17-летний подросток поссорились и молодой человек ударил парня кулаком по голове. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета - фигурант заключен под стражу.

- В настоящее время следователем СКР продолжается проведение комплекса необходимых мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, проведена проверка показаний на месте, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помощь санавиации Тверской области потребовалась пациенту из Вышнего Волочка
В ДТП на Петербургском шоссе в Твери пострадали два человека
В Бологовском районе Тверской области "Фиат" опрокинулся в кювет
Из автомобиля жителя Тверской области украли аккумулятор
В День библиотек жителям Твери напоминают, что они уже работают
Убийца 16-летней девушки, которого разыскивали 18 лет, заключен под стражу
В Твери в честь 100-летия ветерана Великой Отечественной войны сыграл оркестр
Проверка доказала: причиной гибели журавлей в Тверской области стал электроток
Тверская область отметилась в рейтинге административного давления на бизнес
Цветник в форме герба города украсил набережную Степана Разина в Твери
В Тверской области сильно подорожали сосиски и сардельки
Более 1700 человек за минувшие сутки сдали тесты на коронавирус в Тверской области
Еще один госпиталь для больных коронавирусом открыт в Твери
18-летнему жителю Тверской области предъявлено обвинение в убийстве подростка
С начала сезона клещи в Тверской области покусали 1310 человек
В Твери возбудили уголовное дело по факту пропажи 9-летнего мальчика
МЧС начало проверку детских лагерей в Тверской области
В Тверской области в связи с пандемией увеличили субсидии для зверохозяйств
В Тверской области женщина из-за ревности испортила автомобиль предполагаемой соперницы
В Тверской области молодые люди угнали и бросили на улице иномарку
Житель Твери через суд требует восстановить в городе трамвайные пути
Более 6000 рублей украли с банковской карты жителя Твери