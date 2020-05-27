С начала сезона клещи в Тверской области покусали 1310 человек

27 Май 2020 2020-05-27T15:12:57+03:00

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В Тверской области региональное Управление Роспотребнадзора продлжает мониторинг эпидситуации по клещевым инфекциям.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские учреждения обратились 410 человек, из них 41,6% - дети. Всего с начала сезона зарегистрировано 1310 случаев укусов клещей, что на 62% ниже аналогичного периода 2019 года.

Клещевых инфекций не зарегистрировано.

В лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" и иных организациях продолжается исследование клещей, снятых с людей. Зараженных возбудителем клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза насекомых не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU