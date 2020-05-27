2020-05-27T15:01:01+03:00
Происшествия

В Твери возбудили уголовное дело по факту пропажи 9-летнего мальчика

Если вы что-то знаете о пропавшем ребенке, просьба сообщить информацию в СК
Ирина ТАРАСОВА
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Об Илье Кононове ничего не известно с 12 марта. Фото: СУ СК России по Тверской областиОб Илье Кононове ничего не известно с 12 марта. Фото: СУ СК России по Тверской области
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9-летнего Илью Кононова отец забрал из подмосковной школы деревни Чупряково 12 марта этого года. С тех пор о нем ничего неизвестно. Единственное, их видели в тот же день в одном из торговых центров Твери, после чего на автомобиле «Рено Логан» темного цвета они уехали в неизвестном направлении.

22 мая следователи СУ СК России по Тверской области объявили о начале доследственной проверке. А 27 мая - о возбуждении уголовного дела.Причина, чтобы наиболее тщательно выяснить все "обстоятельства безвестного исчезновения малолетнего, мобилизовать силы и средства, направленные на проведение поисковых мероприятий".

- В рамках расследования уголовного дела следователем и криминалистами СКР проводятся следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения мальчика, а также самое тщательное выяснение всех без исключения обстоятельств его исчезновения. Расследование продолжается, - комментируют в СУ СК России по Тверской области.

Если вы что-то знаете о пропавшем ребенке, просьба сообщить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69. Любая информация может оказаться полезной в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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