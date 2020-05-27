27 Май 2020 2020-05-27T15:04:44+03:00

Окончательное решение об открытии учреждений еще не принято

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В Тверской области полным ходом идет работа по подготовке к проведению детского оздоровительного отдыха в 2020 году. И, хотя, из-за ситуации с коронавирусом, окончательное решение об открытии детских оздоровительных лагерей не принято, проверки требований безопасности со стороны МЧС и других ведомств уже начались.

Тщательно соблюдая все меры личной безопасности, сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области проводят осмотр территорий и объектов.

С руководством и персоналом проводятся инструктажи и совещания о противопожарной безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения.

- По данным регионального Министерства образования в 2020 году на территории Верхневолжья планируется работа 23 детских загородных оздоровительных лагерей, - отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Евгений Груздев. - Подготовка к предстоящему летнему оздоровительному периоду 2020 года находится на особом контроле. Окончательное решение об открытии объектов детского отдыха будет принято Правительством Тверской области.

С руководством и персоналом проводятся инструктажи по технике пожарной безопасности Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

МЧС начало проверку детских лагерей в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU