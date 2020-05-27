В Тверской области в связи с пандемией увеличили субсидии для зверохозяйств

27 Май 2020 2020-05-27T14:54:01+03:00

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Губернатор Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии региона, на которой одобрены важные решения для племенных хозяйств.

Объем субсидий для племенного животноводства в регионе увеличен на 27 млн. рублей. Таким образом, общее финансирование этого сектора АПК в Верхневолжье в этом году составит порядка 96 млн рублей.

Поддержку получат 13 племенных хозяйств в Калининском, Зубцовском, Пеновском, Бежецком, Конаковском и Торопецком районах, а также Кашинском городском округе.

О звероводческих хозяйствах шел отдельный разговор. Им выделят субсидий на 35,2 млн рублей. Средства в сложное время пандемии направят в поддержку четырех зверохозяйств, где работает 449 человек.

Это ООО «Меха», ООО «Новые меха» и ООО «Звероплемзавод «Савватьево» в Калининском районе, ООО «Зверохозяйство «Знаменское» в Торопецком районе.

Как отметил губернатор, для региона очень важно не снизить поголовье в племенном пушном звероводстве. По этому показателю Тверская область занимает первое место в России. На долю региона приходится 27% от всего маточного поголовья пушных зверей в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU