В Тверской области в связи с пандемией увеличили субсидии для зверохозяйств
Губернатор Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии региона, на которой одобрены важные решения для племенных хозяйств.
Объем субсидий для племенного животноводства в регионе увеличен на 27 млн. рублей. Таким образом, общее финансирование этого сектора АПК в Верхневолжье в этом году составит порядка 96 млн рублей.
Поддержку получат 13 племенных хозяйств в Калининском, Зубцовском, Пеновском, Бежецком, Конаковском и Торопецком районах, а также Кашинском городском округе.
О звероводческих хозяйствах шел отдельный разговор. Им выделят субсидий на 35,2 млн рублей. Средства в сложное время пандемии направят в поддержку четырех зверохозяйств, где работает 449 человек.
Это ООО «Меха», ООО «Новые меха» и ООО «Звероплемзавод «Савватьево» в Калининском районе, ООО «Зверохозяйство «Знаменское» в Торопецком районе.
Как отметил губернатор, для региона очень важно не снизить поголовье в племенном пушном звероводстве. По этому показателю Тверская область занимает первое место в России. На долю региона приходится 27% от всего маточного поголовья пушных зверей в стране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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