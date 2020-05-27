2020-05-27T14:54:01+03:00
Общество

В Тверской области в связи с пандемией увеличили субсидии для зверохозяйств

Поддержку региона получат четыре звероводческих предприятия
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
По поголовью пушного зверя наш регион является лидером страны.По поголовью пушного зверя наш регион является лидером страны.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии региона, на которой одобрены важные решения для племенных хозяйств.

Объем субсидий для племенного животноводства в регионе увеличен на 27 млн. рублей. Таким образом, общее финансирование этого сектора АПК в Верхневолжье в этом году составит порядка 96 млн рублей.

Поддержку получат 13 племенных хозяйств в Калининском, Зубцовском, Пеновском, Бежецком, Конаковском и Торопецком районах, а также Кашинском городском округе.

О звероводческих хозяйствах шел отдельный разговор. Им выделят субсидий на 35,2 млн рублей. Средства в сложное время пандемии направят в поддержку четырех зверохозяйств, где работает 449 человек.

Это ООО «Меха», ООО «Новые меха» и ООО «Звероплемзавод «Савватьево» в Калининском районе, ООО «Зверохозяйство «Знаменское» в Торопецком районе.

Как отметил губернатор, для региона очень важно не снизить поголовье в племенном пушном звероводстве. По этому показателю Тверская область занимает первое место в России. На долю региона приходится 27% от всего маточного поголовья пушных зверей в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала сезона клещи в Тверской области покусали 1310 человек
В Твери возбудили уголовное дело по факту пропажи 9-летнего мальчика
МЧС начало проверку детских лагерей в Тверской области
В Тверской области в связи с пандемией увеличили субсидии для зверохозяйств
В Тверской области женщина из-за ревности испортила автомобиль предполагаемой соперницы
В Тверской области молодые люди угнали и бросили на улице иномарку
Житель Твери через суд требует восстановить в городе трамвайные пути
Более 6000 рублей украли с банковской карты жителя Твери
На Московском шоссе в Твери снесли старую каменную остановку "Химпром"
После коронавируса из больниц Тверской области выписались 925 человек
25-метровую бронзовую скульптуру Советскому солдату под Ржевом в Тверской области покроют специальным воском
В Тверской области легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево
Водитель на иномарке, уходя от погони, вылетел в кювет в Тверской области
В исправительных колониях Тверской области осужденные начали благоустройство территорий
В Росгвардии Тверской области подвели итоги работы за четыре месяца
В Тверской области ищут лысого голубоглазого мужчину
Родственников бойца, похороненного в Беларуси, ищут в Тверской области
Подозреваемый в краже задержан в Нелидово Тверской области
В Твери стартует новая "Неделя сказок"
В Тверской области на огромную сумму увеличился фонд медстрахования
В Тверской области зацвёл "болотный янтарь"
Тверской театр юного зрителя запускает «Школу театрального блогера»
В Тверской области отец похитил ребенка у матери
Почти 1000 сотрудников соцучреждений Тверской области получат доплаты в связи с коронавирусом
В Тверской области десять тысяч сельских тружеников получают повышенную выплату к пенсии
В Тверской области выросло поголовье свиней
В Храме Рождества Христова в Твери женщина вскрыла раку с мощами и украла пожертвования прихожан
Под Тверью поля собственника заросли борщевиком