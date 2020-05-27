В Тверской области женщина из-за ревности испортила автомобиль предполагаемой соперницы

27 Май 2020 2020-05-27T14:00:22+03:00

Заказчица получила штраф, а исполнитель - срок в колонии-поселении Фото: архив "КП"

Она получила штраф, а исполнитель - срок в колонии-поселении

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Перед судом предстала 37-летняя жительница Селижаровского района и мужчина, который по ее просьбе совершил умышленное повреждение чужого имущества.

Женщина приревновала мужа к девушке и попросила знакомого за денежное вознаграждение испортить автомобиль предполагаемой соперницы.

Решением суда за подстрекательство в умышленном повреждении чужого имущества обвиняемая оштрафована на 10 тысяч рублей, а молодой человек получил наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU