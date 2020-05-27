В Тверской области молодые люди угнали и бросили на улице иномарку

27 Май 2020 2020-05-27T13:10:38+03:00

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Преступление было совершено в Лихославле, на улиуе Карла Маркса. В полицию обратился 30-летний местный житель, который сообщил, что из двора его дома был похищен автомобиль "Ауди".

По составленному описанию на поиск машины были ориентированы патрульные экипажи ГИБДД и наряды оперативных служб.

Под подозрение попали двое жителей Лихославльского района 19 и 22 лет. Машина была обнаружена на одной из улиц Лихославля и возвращена владельцу.

Фигуранты сознались в содеянном. По ч.2 статьи 166 УК РФ им грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU