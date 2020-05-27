Более 6000 рублей украли с банковской карты жителя Твери
В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 67-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковской карты списали более шести тысяч рублей.
Потерпевший сообщил полицейским, что недавно потерял карту, в отделение банка о блокировке не обращался.
В ходе розыска полицейскими были установлены личности подозреваемых в краже. Ими оказались жители Твери 30 и 35 лет. Свою вину злоумышленники признали полностью и пояснили, что расплачивались картой в магазинах.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU