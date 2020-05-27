После коронавируса из больниц Тверской области выписались 925 человек

27 Май 2020 2020-05-27T10:46:41+03:00

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В Тверской области за минувшие сутки выявлено 46 новых заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных на 27 мая составило 1424 человек. После заболевания выздоровели 925 человек (+26 за минувшие сутки).

480 пациентов (+18 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, с начала пандемии скончались 19 человек (+2 за минувшие сутки). Все они имели хронические заболевания.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 415 случая, далее идут Кимры - 353 и Конаковский район - 155.

По стране зафиксировано 8338 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU