В Тверской области легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево

27 Май 2020 2020-05-27T09:28:02+03:00

Водитель с травмами доставлен в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла ночью 26 мая на 196-м км автодороги Молоково – Михеево – Степаньково, в Молоковском районе Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 43-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем "ВАЗ-21053" в состоянии алкогольного опьянения, не правильно выбрал скорость движения, не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель с травмами был доставлен в Молоковскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU