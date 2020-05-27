Водитель на иномарке, уходя от погони, вылетел в кювет в Тверской области

27 Май 2020 2020-05-27T09:13:00+03:00

Уходя от погони, водитель на иномарке вылетел в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

Он получил травмы и доставлен в больницу

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Авария произошла вечером, 26 мая, на 10-м км автодороги М-10 "Россия" - Лихославль.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 45-летний водитель автомобиля "Ауди А6", с признаками опьянения, не имеющий права управления транспортным средством, уходя от преследования патрульным автомобилем, превысил скорость и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении мужчины составлены административные материалы. Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU