Водитель на иномарке, уходя от погони, вылетел в кювет в Тверской области
Авария произошла вечером, 26 мая, на 10-м км автодороги М-10 "Россия" - Лихославль.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 45-летний водитель автомобиля "Ауди А6", с признаками опьянения, не имеющий права управления транспортным средством, уходя от преследования патрульным автомобилем, превысил скорость и съехал в кювет.
В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении мужчины составлены административные материалы. Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU