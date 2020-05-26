В исправительных колониях Тверской области осужденные начали благоустройство территорий
Осужденные исправительных колоний Тверской области занимаются озеленением и благоустройством территорий учреждений.
Так, в жилой зоне ИК-10 Калининского района на клумбах вокруг фонтана высадили тюльпаны, розалии, петунии и бархатцы. На участке металлообработки центра производственной адаптации осужденных были изготовлены металлические цветочницы различных форм. В них также высадили рассаду.
На хоздворе подготовлены грядки под капусту и свеклу.
- Женщины, отбывающие наказание в ИК-5 Вышнего Волочка, приняли участие в акции "Цветок памяти" в честь 75-летия Великой Победы и посеяли семена цветов. Подросшие саженцы высадили на клумбы под окнами школы, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области и отметили, что работа с растениями положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии осужденных.
ИСТОЧНИК KP.RU