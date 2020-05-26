2020-05-26T22:04:50+03:00
Общество

В Росгвардии Тверской области подвели итоги работы за четыре месяца

Совещание прошло в онлайн-режиме
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Росгвардии подвели итоги за 4 месяца Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"В Росгвардии подвели итоги за 4 месяца Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"
Изменить размер текста:

В Твери в управлении вневедомственной охраны подвели итоги работы за четыре месяца 2020 года. Из-за коронавируса совещание состоялось в режиме онлайн с соблюдением всех мер безопасности.

- Круглосуточно экипажи групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии патрулируют улицы городов региона. По результатам их деятельности за прошедший период пресечено более 420 правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц, раскрыто более 70 преступлений, задержано шесть лиц, находящихся в розыске, выявлено более 2600 лиц по подозрению в совершении различных правонарушений, - озвучил статистику за период начальник управления вневедомственной охраны по Тверской области полковник полиции Владимир Самунь.

Сегодня под охраной Росгвардии находятся свыше 7000 квартир, коттеджей, дач и гаражей тверитян, более 3000 объектов различных форм собственности, в том числе объекты особой важности и жизнеобеспечения, финансовые учреждения, объекты культуры, образовательные учреждения и многие другие.

- Государственная защита имущества, находящаяся под охраной Росгвардии обеспечена в полном объёме. Краж из охраняемых объектов и квартир не допущено, - подвел итоги совещания Владимир Самунь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В исправительных колониях Тверской области осужденные начали благоустройство территорий
В Росгвардии Тверской области подвели итоги работы за четыре месяца
В Тверской области ищут лысого голубоглазого мужчину
Родственников бойца, похороненного в Беларуси, ищут в Тверской области
Подозреваемый в краже задержан в Нелидово Тверской области
В Твери стартует новая "Неделя сказок"
В Тверской области на огромную сумму увеличился фонд медстрахования
В Тверской области зацвёл "болотный янтарь"
Тверской театр юного зрителя запускает «Школу театрального блогера»
В Тверской области отец похитил ребенка у матери
Почти 1000 сотрудников соцучреждений Тверской области получат доплаты в связи с коронавирусом
В Тверской области десять тысяч сельских тружеников получают повышенную выплату к пенсии
В Тверской области выросло поголовье свиней
В Храме Рождества Христова в Твери женщина вскрыла раку с мощами и украла пожертвования прихожан
Под Тверью поля собственника заросли борщевиком