В Росгвардии Тверской области подвели итоги работы за четыре месяца

26 Май 2020 2020-05-26T22:04:50+03:00

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В Твери в управлении вневедомственной охраны подвели итоги работы за четыре месяца 2020 года. Из-за коронавируса совещание состоялось в режиме онлайн с соблюдением всех мер безопасности.

- Круглосуточно экипажи групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии патрулируют улицы городов региона. По результатам их деятельности за прошедший период пресечено более 420 правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц, раскрыто более 70 преступлений, задержано шесть лиц, находящихся в розыске, выявлено более 2600 лиц по подозрению в совершении различных правонарушений, - озвучил статистику за период начальник управления вневедомственной охраны по Тверской области полковник полиции Владимир Самунь.

Сегодня под охраной Росгвардии находятся свыше 7000 квартир, коттеджей, дач и гаражей тверитян, более 3000 объектов различных форм собственности, в том числе объекты особой важности и жизнеобеспечения, финансовые учреждения, объекты культуры, образовательные учреждения и многие другие.

- Государственная защита имущества, находящаяся под охраной Росгвардии обеспечена в полном объёме. Краж из охраняемых объектов и квартир не допущено, - подвел итоги совещания Владимир Самунь.

ИСТОЧНИК KP.RU