В Тверской области ищут лысого голубоглазого мужчину

26 Май 2020 2020-05-26T21:33:21+03:00

Пропавший может нуждаться в медицинской помощи

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Андрей Викторович Кабанов, 1973 года рождения, пропал 25 мая в Спировском районе Тверской области.

25 мая мужчина ушел из дома №58 по улице Пролетарской в поселке Красное Знамя и не вернулся. Ориентировка на поиск появилась в группе ВПСО "Сова" Спирово".

Пропавший ростом 165 см, нормального телосложения, лысый, глаза серо-голубые. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, спортивные штаны, ярко-голубые резиновые сапоги. С собой нес бутылки с водой.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(920)162-67-23, 8(910)636-34-34. Для поисков требуются волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU