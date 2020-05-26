В Тверской области ищут лысого голубоглазого мужчину
Андрей Викторович Кабанов, 1973 года рождения, пропал 25 мая в Спировском районе Тверской области.
25 мая мужчина ушел из дома №58 по улице Пролетарской в поселке Красное Знамя и не вернулся. Ориентировка на поиск появилась в группе ВПСО "Сова" Спирово".
Пропавший ростом 165 см, нормального телосложения, лысый, глаза серо-голубые. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, спортивные штаны, ярко-голубые резиновые сапоги. С собой нес бутылки с водой.
Может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(920)162-67-23, 8(910)636-34-34. Для поисков требуются волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU