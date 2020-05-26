2020-05-26T21:14:59+03:00
Общество

Родственников бойца, похороненного в Беларуси, ищут в Тверской области

Прах захоронен в Могилевской области
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ищут родственников бойца из Беларуси Фото: Комитет по делам молодёжи Тверской областиВ Тверской области ищут родственников бойца из Беларуси Фото: Комитет по делам молодёжи Тверской области
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Захоронение с прахом Виктора Петровича Чистова, 1916 года рождения, умершего от ран 17 мая 1944 года, было обнаружено на территории Дрибинского района Могилевской области.

Известно, что родом Виктор Петрович из Могилевской области. А его жена Мария Андреевна Березина проживала в Твери на улице Пролетарской в доме №47.

Через областной Комитет по делам молодежи краевед, офицер запаса из Республики Беларусь Елена Шутова, которая занимается поисковой работой и изучает информацию о бойцах Великой Отечественной войны, пытается найти в Тверской области родственников Виктора Чистова.

Всех, кому что-то известно об этом человеке, просят звонить по телефону : 8(916)839-68-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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