Родственников бойца, похороненного в Беларуси, ищут в Тверской области
Захоронение с прахом Виктора Петровича Чистова, 1916 года рождения, умершего от ран 17 мая 1944 года, было обнаружено на территории Дрибинского района Могилевской области.
Известно, что родом Виктор Петрович из Могилевской области. А его жена Мария Андреевна Березина проживала в Твери на улице Пролетарской в доме №47.
Через областной Комитет по делам молодежи краевед, офицер запаса из Республики Беларусь Елена Шутова, которая занимается поисковой работой и изучает информацию о бойцах Великой Отечественной войны, пытается найти в Тверской области родственников Виктора Чистова.
Всех, кому что-то известно об этом человеке, просят звонить по телефону : 8(916)839-68-00.
ИСТОЧНИК KP.RU