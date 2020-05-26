Подозреваемый в краже задержан в Нелидово Тверской области
Возбуждено уголовное дело
В Тверской области задержан подозреваемый в кражеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию с заявлением о краже имущества обратилась жительница Нелидово. Сумма ущерба составила 6 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника.
Установлено, что мужчина похитил золотые украшения. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый житель Нелидово. Мужчина сознался в содеянном.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU