Подозреваемый в краже задержан в Нелидово Тверской области

26 Май 2020 2020-05-26T21:04:42+03:00

В Тверской области задержан подозреваемый в краже Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В полицию с заявлением о краже имущества обратилась жительница Нелидово. Сумма ущерба составила 6 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника.

Установлено, что мужчина похитил золотые украшения. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый житель Нелидово. Мужчина сознался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU