2020-05-26T21:04:42+03:00
Происшествия

Подозреваемый в краже задержан в Нелидово Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержан подозреваемый в кражеВ Тверской области задержан подозреваемый в кражеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию с заявлением о краже имущества обратилась жительница Нелидово. Сумма ущерба составила 6 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника.

Установлено, что мужчина похитил золотые украшения. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый житель Нелидово. Мужчина сознался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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