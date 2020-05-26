В Твери стартует новая "Неделя сказок"

26 Май 2020 2020-05-26T19:54:18+03:00

На этот раз их будут рассказывать друзья ансамбля "Славяночка"

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В Твери стартует "Неделя сказок". Организаторы ее - фольклорный ансамбль "Славяночка". Правда, на этот раз сказки будут читать друзья ансамбля из разных городов страны.

26 мая гостем встречи станет Вячеслав Печняк из Екатеринбурга.

Вячеслав Александрович - руководитель студии народной хореографии Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, методист по научно-практической работе, этнолог, научный сотрудник и преподаватель истории в Уральском государственном колледже им. Ползунова. Трансляция обещает быть очень интересной!

Всех желающих ждут каждый день в 20:00 на платформе Zoom (идентификатор 921-404-5476)

- Пароль тот же, а если вы хотите присоединиться к нам впервые, то пишите в сообщения Центра славянской культуры ТвГУ, - комментируют организаторы.

Расписание ближайшей недели. Фото: Центр славянской культуры ТвГУ

ИСТОЧНИК KP.RU