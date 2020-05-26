В Твери стартует новая "Неделя сказок"
В Твери стартует "Неделя сказок". Организаторы ее - фольклорный ансамбль "Славяночка". Правда, на этот раз сказки будут читать друзья ансамбля из разных городов страны.
26 мая гостем встречи станет Вячеслав Печняк из Екатеринбурга.
Вячеслав Александрович - руководитель студии народной хореографии Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, методист по научно-практической работе, этнолог, научный сотрудник и преподаватель истории в Уральском государственном колледже им. Ползунова. Трансляция обещает быть очень интересной!
Всех желающих ждут каждый день в 20:00 на платформе Zoom (идентификатор 921-404-5476)
- Пароль тот же, а если вы хотите присоединиться к нам впервые, то пишите в сообщения Центра славянской культуры ТвГУ, - комментируют организаторы.
Расписание ближайшей недели. Фото: Центр славянской культуры ТвГУ
ИСТОЧНИК KP.RU