В Тверской области на огромную сумму увеличился фонд медстрахования

26 Май 2020 2020-05-26T19:34:27+03:00

Немного средств из ТФОМС пошли на закупку и ремонт медоборудования, в том числе КТ. Фото: ПТО

Речь идёт о доходах ТФОМС за 2919 год

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В 2019 году объем доходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Тверской области вырос до 15,9 млрд рублей. Это на 1,1 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

Прирост обеспечен в основном за счёт субвенций из федерального Фонда. При этом расходы составили 15,6 млрд рублей - на 5,3% выше, чем в 2018-м.

Вопрос исполнения бюджета ТФОМС региона в прошлом году рассмотрели на заседании областного правительства. Его 26 апреля провел губернатор Игорь Руденя.

Ему сообщили, что в 2019 году на 30,9 млн рублей из средств Фонда было приобретено 19 единиц медоборудования, в том числе 4 аппарата ИВЛ, 11 наркозно-дыхательных аппаратов, электрокардиограф и другое. Новое оборудование поставлено в больницы 12 муниципалитетов. Кроме того, ещё 17,1 млн. рублей направили на ремонт трех компьютерных томографов.

Основная часть расходов ТФОМС – оплата медпомощи жителям Верхневолжья, в том числе высокотехнологичной. В 2019 году проведено 698 операций по онкологическому профилю - на 42 операции больше, чем в 2018-м. На 630 увеличилось и дошло до 1907 количество операций по стентированию сосудов.

ИСТОЧНИК KP.RU