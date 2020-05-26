В Тверской области зацвёл "болотный янтарь"

26 Май 2020 2020-05-26T19:13:17+03:00

Изменить размер текста: A A

"Болотный янтарь", "царская ягода" или "моховая смородина" - всё это народные названия ягоды морошки, которая в двадцатых числах мая зацвела в лесах Тверской области. Обнаружили цветущую ягоду сотрудники Центрально-Лесного государственного заповедника.

- 23 мая на болоте Катин Мох зацвела морошка. Местами встречается прошлогодняя клюква, - рассказал заповедник на своей страничке в соцсети.

И это была не единственная интересная находка. Обходя леса, инспекторы обнаружили на Лаховском Острове (местечко на территории заповедника) осину с гнездом беркута. Оно сохранилось с прошлого года, но в этот раз оказалось нежилым. Пару больших птиц лесные инспекторы видели на территории охранной зоны, но беркуты улетели за пределы заповедника.

Что до ягод, то морошка - не единственная, которая зацвела в тверских лесах. На днях в районе карьеров распустились цветки ароматной лесной земляники.

ИСТОЧНИК KP.RU