2020-05-26T19:13:17+03:00
Общество

В Тверской области зацвёл "болотный янтарь"

В лесах региона также цветёт лесная земляника
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Обнаружили цветущую ягоду сотрудники Центрально-Лесного государственного заповедника.Обнаружили цветущую ягоду сотрудники Центрально-Лесного государственного заповедника.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

"Болотный янтарь", "царская ягода" или "моховая смородина" - всё это народные названия ягоды морошки, которая в двадцатых числах мая зацвела в лесах Тверской области. Обнаружили цветущую ягоду сотрудники Центрально-Лесного государственного заповедника.

- 23 мая на болоте Катин Мох зацвела морошка. Местами встречается прошлогодняя клюква, - рассказал заповедник на своей страничке в соцсети.

И это была не единственная интересная находка. Обходя леса, инспекторы обнаружили на Лаховском Острове (местечко на территории заповедника) осину с гнездом беркута. Оно сохранилось с прошлого года, но в этот раз оказалось нежилым. Пару больших птиц лесные инспекторы видели на территории охранной зоны, но беркуты улетели за пределы заповедника.

Что до ягод, то морошка - не единственная, которая зацвела в тверских лесах. На днях в районе карьеров распустились цветки ароматной лесной земляники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24