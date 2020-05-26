В Тверской области отец похитил ребенка у матери

26 Май 2020 2020-05-26T19:00:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственным комитетом Тверской области огранизовано проведение доследственной проверки по факту похищения малолетнего ребенка.

Инцидент произошел в Городне 19 мая. О случившемся писали тверские СМИ. Мать мальчика гуляла с сыном, когда к ним подбежали двое мужчин, один из которых был супруг женщины и отец ребенка, он схватил мальчика и посадил в машину. В это время второй мужчина удерживал женщину и наносил ей удары. Затем похитители покинули место происшествия.

- Следователем следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. В ближайшее время будет осуществлен выезд на место происшествия следователя регионального СКР, будет устанавливаться местонахождение мальчика, опрашиваться очевидцы и свидетели произошедшего,- сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU