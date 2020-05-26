В Тверской области десять тысяч сельских тружеников получают повышенную выплату к пенсии

26 Май 2020 2020-05-26T18:20:26+03:00

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В Тверской области повышенную на 25% фиксированную ежемесячную выплату к пенсии получают 10490 сельских жителей. Статистикой поделилось региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

В 2020 году эта прибавка равна 1421 рублю 56 копейкам. А у получателей пенсии по инвалидности (третья группа) - 710 рублям 78 копейкам.

Такая повышенная выплата с 2019 года начисляется пенсионерам, которые не менее 30 лет работали в сельском хозяйстве и живут на селе. В стаже учитывается работа в колхозах, совхозах, на различных селхозпредприятиях и в сельскохозяйственных организациях.

Работа, которая выполнялась до 1992 года в сельском хозяйстве РСФСР, включается в сельский стаж независимо от наименования профессии или должности. Для современной России составлен список из пятисот должностей, работа в которых будет зачтена в стаж.

Чтобы начать получать повышенную выплату к страховой пенсии за работу в сельском хозяйстве, нужно обратиться в МФЦ или Пенсионный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU