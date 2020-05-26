В Тверской области выросло поголовье свиней

26 Май 2020 2020-05-26T17:02:56+03:00

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По свежим данным статистического ведомства, производство продукции сельского хозяйства в январе-апреле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года в Тверской области увеличилось на 10,4%.

На 1 мая 2020 года в регионе произведено 69,6 тысяч тонн скота и птицы (на убой, живой вес). Это на 5,6% больше, чем годом ранее. Отмечается, что рост обеспечивается в основном за счёт свиноводства.

А вот производство молока и яиц снизилось на 3,0% и 3,5% соответственно. Но специалисты говорят о позитивной тенденции: положительная динамика производства молока и яиц сохраняется за счёт увеличения продуктивности молочных коров и кур-несушек.

На конец апреля 2020 года в сравнении с концом апреля 2019-го поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 3,1%. Свиней стало больше на 39,3%, овец и коз – на 18,7%. Поголовье птицы уменьшилось на 8,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU