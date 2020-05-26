В Храме Рождества Христова в Твери женщина вскрыла раку с мощами и украла пожертвования прихожан
В полицию с заявлением о краже обратился настоятель храма Рождества Христова в Твери.
На место происшествия выехали полицейские и выяснили, что днем неизвестная женщина зашла в храм, вскрыла раку со святыми мощами, похитила оттуда ювелирные золотые украшения – пожертвования верующих, а после содеянного покинула регион.
На записи с камер видеонаблюдения, установленных в храме, видно, как женщина перекрестившись, подходит к мощам и, оглядываясь по сторонам, ставит сумку на пол и протягивает руки к раке.
Оперативникам Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась неработающая 53-летняя жительница города Клин Московской области.
Женщину задержали и доставили в полицию, где она созналась в содеянном. Часть похищенного имущества будет возвращена в храм. Со слов подозреваемой, остальные ювелирные украшения она продала, а деньги потратила.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Кража из храма в Твери.Автор: УМВД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU