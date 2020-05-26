В Храме Рождества Христова в Твери женщина вскрыла раку с мощами и украла пожертвования прихожан

26 Май 2020 2020-05-26T16:49:46+03:00

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В полицию с заявлением о краже обратился настоятель храма Рождества Христова в Твери.

На место происшествия выехали полицейские и выяснили, что днем неизвестная женщина зашла в храм, вскрыла раку со святыми мощами, похитила оттуда ювелирные золотые украшения – пожертвования верующих, а после содеянного покинула регион.

На записи с камер видеонаблюдения, установленных в храме, видно, как женщина перекрестившись, подходит к мощам и, оглядываясь по сторонам, ставит сумку на пол и протягивает руки к раке.

Оперативникам Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась неработающая 53-летняя жительница города Клин Московской области.

Женщину задержали и доставили в полицию, где она созналась в содеянном. Часть похищенного имущества будет возвращена в храм. Со слов подозреваемой, остальные ювелирные украшения она продала, а деньги потратила.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Кража из храма в Твери.Автор: УМВД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU