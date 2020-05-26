2020-05-26T16:26:07+03:00
Общество

Под Тверью поля собственника заросли борщевиком

Нарушителю выписан штраф
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Плодородные земли заросли борщевиком и кустарникамиПлодородные земли заросли борщевиком и кустарникамиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Земельный участок сельхозназначения в Конаковском районе, принадлежащий гражданину РФ, загрязнен твердыми бытовыми отходами и зарос борщевиком. Об этом свидетельствуют результаты проверки Управления Россельхознадзора.

На земельном участке площадью 11,4 гектара, прилегающем к деревне Стариково Городенского сельского поселения, находятся две свалки отходов от сноса и разборки зданий.

Остальная часть - заросла сорняками и деревьями.

За нарушение земельного законодательства, по результатам рассмотрения материалов дела, собственник привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области выросло поголовье свиней
В Храме Рождества Христова в Твери женщина вскрыла раку с мощами и украла пожертвования прихожан
Под Тверью поля собственника заросли борщевиком
Подозреваемого в дачной краже задержали полицейские в Твери
В Твери ветеран войны с помощью прокуратуры смогла добиться улучшения жилищных условий
Бегавший по Твери лосёнок вернулся в лес
В Конаково Тверской области 18-летний парень убил подростка
26 мая по количеству комаров в Тверской области судили об урожае ягод
В Тверской области водитель "ВАЗа" потерял сознание и врезался в столб
В Твери сирота через прокуратуру отстоял права на получение жилья
Многодетная семья из Твери получила награду от президента России
Заём на 7 млн. рублей предоставлен типографскому предприятию в Твери
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 462 пациента с коронавирусом
За выходные на дорогах Тверской области остановили 75 пьяных водителей
В Тверской области двое мошенников обманывали доверчивых жителей
Прокуратура помогла жителю Тверской области досрочно уйти на пенсию
Два автомобиля столкнулись на улице Хромова в Твери
По улицам Твери бегал перепуганный лосенок
В Тверской области последний звонок для одиннадцатиклассников прозвенит онлайн
В Тверской области бешеная собака укусила хозяйку
Замглавы администрации Твери Денис Черных рассказал, почему на Московском шоссе меняют схему движения
8-летний ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая дорогу в Тверской области
В Твери и Конаково очистные сооружения на Волге модернизируют