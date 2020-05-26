Под Тверью поля собственника заросли борщевиком

26 Май 2020 2020-05-26T16:26:07+03:00

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Земельный участок сельхозназначения в Конаковском районе, принадлежащий гражданину РФ, загрязнен твердыми бытовыми отходами и зарос борщевиком. Об этом свидетельствуют результаты проверки Управления Россельхознадзора.

На земельном участке площадью 11,4 гектара, прилегающем к деревне Стариково Городенского сельского поселения, находятся две свалки отходов от сноса и разборки зданий.

Остальная часть - заросла сорняками и деревьями.

За нарушение земельного законодательства, по результатам рассмотрения материалов дела, собственник привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU