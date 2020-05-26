Тверской театр юного зрителя запускает «Школу театрального блогера»

26 Май 2020 2020-05-26T19:03:56+03:00

Подать заявку на обучении в школе необходимо до 1 июня. Фото: тверской ТЮЗ

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С 8 по 25 июня в Тверском театре юного зрителя будет работать «Школа театрального блогера». Обучение будет проходить в режиме онлайн.

Стать "студентами" уникального проекта могут все желающие. Главное, успеть подать заявку до 1 июня.

Школа научит обучающихся понимать, разбирать спектакли и писать грамотные рецензии. В программе - лекции, семинары, просмотры постановок и практическая работа по их разбору, что поможет укрепить понимание современного театра во всем его многообразии.

Куратор Школы Оксана Кушляева - театровед, театральный критик, сооснователь и редактор сетевого издания "Летающий критик", печаталась в "Петербургском театральном журнале", журнале "Театр", газете "Бизнес online" и других изданиях, в разные годы была экспертом и отборщиком национального театрального фестиваля "Золотая маска", петербургской театральной премии "Прорыв".

- Выпускники Школы, что дойдут до конца и выполнят все задания, будут награждены дипломами от председателя Союза театральных деятелей России, Народного артиста РСФСР Александра Калягина. Также они в течение года смогут ходить на спектакли тверского ТЮЗа.

Узнать подробности и заполнить заявку на участие можно на сайте театра в соответствующем разделе.

ИСТОЧНИК KP.RU