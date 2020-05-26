За выходные на дорогах Тверской области остановили 75 пьяных водителей

26 Май 2020 2020-05-26T09:51:54+03:00

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В минувшие выходные, с 22 по 24 мая, на дорогах Тверской области состоялось профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

- По его итогам сотрудниками ГИБДД 75 водителей были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. Из них в Твери с признаками опьянения остановлено 12 водителей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области не садиться за руль в состоянии опьянения и сообщать о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения по телефонам: 02, 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU