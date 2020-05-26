2020-05-26T09:51:54+03:00
Общество

За выходные на дорогах Тверской области остановили 75 пьяных водителей

Региональная Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области за выходные выявили 75 пьяных водителейВ Тверской области за выходные выявили 75 пьяных водителейФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В минувшие выходные, с 22 по 24 мая, на дорогах Тверской области состоялось профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

- По его итогам сотрудниками ГИБДД 75 водителей были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. Из них в Твери с признаками опьянения остановлено 12 водителей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области не садиться за руль в состоянии опьянения и сообщать о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения по телефонам: 02, 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заём на 7 млн. рублей предоставлен типографскому предприятию в Твери
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 462 пациента с коронавирусом
За выходные на дорогах Тверской области остановили 75 пьяных водителей
В Тверской области двое мошенников обманывали доверчивых жителей
Прокуратура помогла жителю Тверской области досрочно уйти на пенсию
Два автомобиля столкнулись на улице Хромова в Твери
По улицам Твери бегал перепуганный лосенок
В Тверской области последний звонок для одиннадцатиклассников прозвенит онлайн
В Тверской области бешеная собака укусила хозяйку
Замглавы администрации Твери Денис Черных рассказал, почему на Московском шоссе меняют схему движения
8-летний ребенок попал под колеса автомобиля, перебегая дорогу в Тверской области
В Твери и Конаково очистные сооружения на Волге модернизируют