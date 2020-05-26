В Тверской области двое мошенников обманывали доверчивых жителей

26 Май 2020 2020-05-26T09:44:33+03:00

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Перед судом предстанет ранее судимый житель Новосибирска. Находясь в местах лишения свободы, мужчина разработал мшенническую схему: с мобильного телефона он звонил на случайные номера жителей Тверской области и, представляясь полицейским, сообщал, что их родственники попали в беду, и просил за помощь от 100 до 150 тыс. рублей.

К совершению преступления от также привлек жителя Торжка, который помогал ему получть деньги за вознаграждение в размере 20% от каждой полученной суммы.

Заместителем Торжокского межрайонного прокурора в отношении жителя Новосибирска утверждено обвинительное заключение в совершении восьми преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ и пяти - по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ. А также в отношении жителя Торжка, обвиняемого в совершении шести преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ и одного преступления по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU