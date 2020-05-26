2020-05-26T09:25:47+03:00
Общество

Прокуратура помогла жителю Тверской области досрочно уйти на пенсию

Решение суда вступило в законную силу
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура помогла жителю Тверской области досрочно уйти на пенсиюПрокуратура помогла жителю Тверской области досрочно уйти на пенсиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В прокуратуру Жарковского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что нарушаются его пенсионные права.

Установлено, что пенсионный фонд отказал мужчине включить в стаж работы периоды его трудоустройства в совхозе "Кудеверский" и ТСОО "Кудеверь, где он работал газо-электросварщиком и имел право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в Нелидовском городском округе Тверской области включить обозначенные периоды в стаж, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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