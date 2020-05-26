Прокуратура помогла жителю Тверской области досрочно уйти на пенсию
В прокуратуру Жарковского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что нарушаются его пенсионные права.
Установлено, что пенсионный фонд отказал мужчине включить в стаж работы периоды его трудоустройства в совхозе "Кудеверский" и ТСОО "Кудеверь, где он работал газо-электросварщиком и имел право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
Прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в Нелидовском городском округе Тверской области включить обозначенные периоды в стаж, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU