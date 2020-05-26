По улицам Твери бегал перепуганный лосенок
Животное заметили местные жители
В центре Твери бегал лось Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Алина Хомякова (скрин видео)
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25 мая жители Твери заметили в городе лосенка. Перепуганное животное металось по городским улицам, не зная, куда податься.
Лось был замечен в ландшафтном парке "Тьмака", на улице Ерофеева и даже у гипермаркета "Лента" на Московском шоссе. Видео поделились очевидцы в сообществе "Тверь ВКонтакте" в соцсети.
Пользователи отмечают, что животное уже разыскивают, чтобы вернуть в естественную среду обитания.
В центре Твери бегал лось .
ИСТОЧНИК KP.RU