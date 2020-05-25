2020-05-25T23:13:24+03:00
Общество

В Тверской области последний звонок для одиннадцатиклассников прозвенит онлайн

Учебный год - 2020 завершится 29 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Из-за коронавируса от традиционного формата торжественных линеек пришлось отказатьсяИз-за коронавируса от традиционного формата торжественных линеек пришлось отказатьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 25 мая в Тверской области начинается пора последних звонков. В этом году все мероприятия для выпускников из-за коронавируса проходят в онлайн-режиме. От традиционного формата торжественных линеек пришлось отказаться.

Чтобы сохранить торжественность и душевность праздника, выпускники, их учителя, родители, ученики младших классов записывают свои видеопоздравления, размещают их на сайтах школ, в социальных сетях.

29 мая - станет последним в учебном году 2020. В этот день выпускники Верхневолжья примут участие в региональной акции и создадут единый видеоальбом, который в 15:00 покажут на местном телеканале и в социальных сетях.

В школьный альбом-2020 войдут фото всех одиннадцатиклассников Тверской области. Последний звонок для них прозвенит на видео - в записи примут участие лучшие выпускники из каждого муниципалитета.

В завершение ролика выпускники исполнят песню "Когда уйдем со школьного двора".

ИСТОЧНИК KP.RU

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