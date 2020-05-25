В Тверской области бешеная собака укусила хозяйку
Очередной случай бешенства у домашнего животного выявлен у собаки, принадлежавшей жительнице села Княжьи Горы Зубцовского района. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области.
Патологический материал убитого животного был направлен в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты выявили, что животное было больно бешенством. Как следует из сопроводительных документов, собака внезапно стала проявлять агрессию по отношению к хозяевам и укусила хозяйку.
Полученные результаты анализов направлены соответствующие ведомства для принятия мер.
ИСТОЧНИК KP.RU