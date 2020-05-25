В Тверской области бешеная собака укусила хозяйку

25 Май 2020 2020-05-25T22:54:19+03:00

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Очередной случай бешенства у домашнего животного выявлен у собаки, принадлежавшей жительнице села Княжьи Горы Зубцовского района. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области.

Патологический материал убитого животного был направлен в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты выявили, что животное было больно бешенством. Как следует из сопроводительных документов, собака внезапно стала проявлять агрессию по отношению к хозяевам и укусила хозяйку.

Полученные результаты анализов направлены соответствующие ведомства для принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU