2020-05-25T22:40:02+03:00
Общество

Замглавы администрации Твери Денис Черных рассказал, почему на Московском шоссе меняют схему движения

После ремонта водители увидят новую разметку, светофоры и камеры видеофиксации
Ольга ТРОФИМОВА
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На Московском шоссе после ремонта будет новая схема движения Фото: администрация ТвериНа Московском шоссе после ремонта будет новая схема движения Фото: администрация Твери
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В Твери завершается ремонт Московского шоссе. Городские власти обещают, что теперь оно станет менее аварийнвм, чем раньше.

В прошлом году на Московском шоссе произошло 173 ДТП. В них погибли 4 человека. Это пятая часть всех аварий, произошедших на городских дорогах.

- Это реально аварийно-опасная дорога, - объясняет заместитель главы администрации Твери Денис Черных. - Ширина проезжей части Московского шоссе не позволяет двигаться на всем протяжении в четыре полосы. Ранее здесь была нанесена одна осевая линия разметки, и водители, на свой страх и риск, передвигались в две полосы в каждом направлении.

После ремонта разметка проезжей части приводится в соответствие с ГОСТ. Здесь будет трехполосное движение. Средняя полоса будет чередоваться для того или иного направления.

В первую очередь изменения направления движения будут осуществляться в местах заужений мостовый сооружений и на перекрестках.

В настоящее время производится настройка светофоров в соответствии с интенсивностью движения.

Также на Московском шоссе работают четыре комплекса фото-видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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