В Тверской области тесты на коронавирус сдали более 55000 человек
В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. По данным оперативного штаба на 25 мая, за сутки тесты на коронавирус сдали 305 человек. Всего с начала пандемии обследовано - 55 148.
Результаты подтверждают на уровне региона, а проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.
По оперативным данным в Тверской области за сутки выявлено 53 случая коронавируса. Всего от инфекции лечатся - 478 пациентов, они остаются под наблюдением врачей. На настоящее время в регионе подтверждено 1363 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 868 человек выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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