2020-05-25T18:09:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области тесты на коронавирус сдали более 55000 человек

За сутки обследовано 305 граждан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус Фото: ПТОВ Тверской области продолжается тестирование на коронавирус Фото: ПТО
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В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. По данным оперативного штаба на 25 мая, за сутки тесты на коронавирус сдали 305 человек. Всего с начала пандемии обследовано - 55 148.

Результаты подтверждают на уровне региона, а проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.

По оперативным данным в Тверской области за сутки выявлено 53 случая коронавируса. Всего от инфекции лечатся - 478 пациентов, они остаются под наблюдением врачей. На настоящее время в регионе подтверждено 1363 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 868 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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