В Тверской области рассчитывают создать модельные библиотеки

25 Май 2020 2020-05-25T12:58:08+03:00

У библиотек тверского региона есть шанс получить федеральное финансирование на модернизацию. Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

В 2021 году в нашем регионе могут появиться так называемые модельные библиотеки. Говоря проще, усовершенствованные.

Средства на это регион рассчитывает получить по программе Министерства культуры РФ.

Для центральных библиотек по проекту предусмотрено по 10 млн рублей, для малых – по 5 млн. На эти деньги можно купить книги, мебель. оргтехнику, провести ремонт, а также вложить их в создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

При этом, чтобы реально претендовать на средства программы, в библиотеке должен быть уже проведен капремонт и подключен высокоскоростной интернет.

Этим у нас и занимаются в последние годы. Как сообщает областное правительство, в 2020 году к интернету подключат еще 26 библиотек Кашинского и Осташковского городских округов, Бежецкого, Бельского, Калининского, Кувшиновского, Молоковского и Оленининского районов.

- Библиотеки всех муниципальных образований должны быть оцифрованы. Это тоже часть работы по повышению качества жизни людей, которые проживают в отдалённых районах и сельской местности, - считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU