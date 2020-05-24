В Твери мужчина на велосипеде попал под кроссовер
Очевидцы говорят, что виноват велосипедист
Мужчине понадобилась медпомощь. Фото: УГИБДД Тверской области
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Областное УГИБДД сообщает, что 24 мая в Твери на улице Пржевальского мужчина на велосипеде угодил под колеса кроссовера Toyota RAV4.
Очевидцы ДТП утверждают, что велосипедист виноват сам - якобы он ехал-ехал и вдруг вильнул в сторону. А в это время мимо как проезжала иномарка. В итоге мужчина на велосипеде ударился прямо об нее и грохнулся на асфальт.
У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рана голеностопного сустава и некоторые другие повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU