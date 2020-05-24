В Твери мужчина на велосипеде попал под кроссовер

24 Май 2020 2020-05-24T18:35:41+03:00

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Областное УГИБДД сообщает, что 24 мая в Твери на улице Пржевальского мужчина на велосипеде угодил под колеса кроссовера Toyota RAV4.

Очевидцы ДТП утверждают, что велосипедист виноват сам - якобы он ехал-ехал и вдруг вильнул в сторону. А в это время мимо как проезжала иномарка. В итоге мужчина на велосипеде ударился прямо об нее и грохнулся на асфальт.

У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рана голеностопного сустава и некоторые другие повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU