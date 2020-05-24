В Твери мусульмане встретили праздник Ураза-байрам дома

24 Май 2020 2020-05-24T17:37:55+03:00

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На 24 мая в этом году выпало празднование завершения священного месяца Рамадан у мусульман. Однако в связи с пандемией в Твери, как и по всей России, приверженцы Ислама решили отказаться от массового совместного намаза и встретить праздник в режиме-онлайн.

Праздничная молитва, конечно же, была прочитана в Тверской соборной мечети мухтасибом, председателем Духовного управления мусульман Тверской области Таиром Сайфутдиновым. Из мечети на Ютубе, в соцсети и на сайте Духовного управления мусульман Тверской области велась онлайн-трансляция.

Мусульмане встретили Ураза-байрам в семейном кругу, дома.

ИСТОЧНИК KP.RU