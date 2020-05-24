2020-05-24T15:15:40+03:00
Общество

В Тверской области селянам теперь проще получить компенсации на оплату ЖКХ

Это можно сделать через портал Госуслуг
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Всего эту компенсацию в регионе получают больше 5800 человек.Всего эту компенсацию в регионе получают больше 5800 человек.Фото: Александр ЖМУЛИН
Изменить размер текста:

В регионе упрощен порядок предоставления ежемесячных компенсаций оплаты жилья и услуг ЖКХ для жителей сельской местности.

Теперь документы на компенсацию можно подать в электронной форме на портале Госуслуг.

Губернатор Игорь Руденя часто говорит о том, что процессы различных соцвыплат гражданам должны быть максимально удобны.

По информации от областного правительства, сегодня в регионе более 5800 человек получают компенсации оплаты жилья и услуг ЖКХ. Это врачи, медсестры, провизоры, специалисты ветеринарной службы, социальные, медицинские и педагогические работники соцучреждений, культработники.

Размер компенсации - 487 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кабанчики-арбузики попали в объектив скрытой камеры в лесу Тверской области
В Тверской области селянам теперь проще получить компенсации на оплату ЖКХ
Большегруз с мясом опрокинуло на дорожной развязке в Твери
Тверской госуниверситет создал славянскую фотоазбуку
В Твери сегодня "Комсомолку" читают и в инфекционных госпиталях
В Тверской области на лечении от коронавируса находятся 425 пациентов
Иван Егоров показал приспособление для больных коронавирусом в Тверской области
В Тверской области нетрезвый водитель врезался в дерево
Жителя Твери приговорили за пьяный угон машины
В Тверской области уже больше месяца ищут пропавшую девушку
В Тверской области из перевернувшейся машины выбросило водителя
"Выжить после ИВЛ": В Тверской ОКБ сняли фильм о лечении больных коронавирусом
Тверским семьям предлагают рассказать, как они сохраняют оптимизм во время пандемии