В Тверской области селянам теперь проще получить компенсации на оплату ЖКХ
В регионе упрощен порядок предоставления ежемесячных компенсаций оплаты жилья и услуг ЖКХ для жителей сельской местности.
Теперь документы на компенсацию можно подать в электронной форме на портале Госуслуг.
Губернатор Игорь Руденя часто говорит о том, что процессы различных соцвыплат гражданам должны быть максимально удобны.
По информации от областного правительства, сегодня в регионе более 5800 человек получают компенсации оплаты жилья и услуг ЖКХ. Это врачи, медсестры, провизоры, специалисты ветеринарной службы, социальные, медицинские и педагогические работники соцучреждений, культработники.
Размер компенсации - 487 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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