В Тверской области селянам теперь проще получить компенсации на оплату ЖКХ

24 Май 2020 2020-05-24T15:15:40+03:00

Всего эту компенсацию в регионе получают больше 5800 человек. Фото: Александр ЖМУЛИН

Это можно сделать через портал Госуслуг

Изменить размер текста: A A

В регионе упрощен порядок предоставления ежемесячных компенсаций оплаты жилья и услуг ЖКХ для жителей сельской местности.

Теперь документы на компенсацию можно подать в электронной форме на портале Госуслуг.

Губернатор Игорь Руденя часто говорит о том, что процессы различных соцвыплат гражданам должны быть максимально удобны.

По информации от областного правительства, сегодня в регионе более 5800 человек получают компенсации оплаты жилья и услуг ЖКХ. Это врачи, медсестры, провизоры, специалисты ветеринарной службы, социальные, медицинские и педагогические работники соцучреждений, культработники.

Размер компенсации - 487 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU