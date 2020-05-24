2020-05-24T14:25:57+03:00
Звезды

Тверской госуниверситет создал славянскую фотоазбуку

ТвГУ провел акцию в честь Дней славянской культуры и письменности
Александр ЖМУЛИН
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Шествие университет отменил, но флешмоб в честь праздника все таки провел. Фото: ТвГУ/https://vk.com/university_tvguШествие университет отменил, но флешмоб в честь праздника все таки провел. Фото: ТвГУ/https://vk.com/university_tvgu
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Пандемия продолжает вносить коррективы в жизнь. Вот и Тверскому государственному университету 24 мая пришлось отменить традиционное шествие и празднование Дней славянской письменности и культуры у памятника Кириллу и Мефодию около корпуса филфака. Однако ТвГУ не опустил руки.

Шествие заменили, да простят нас Кирилл и Мефодий, флешмобом. В итоге он вылился в фотопроект "АзБукиВеди".

Каждый участник флешмоба в народном наряде сфотографировался рядом с университетом с одной из букв славянского алфавита. О "своей" букве все участники рассказали в соцсетях.

Костюмы для всех участников азбучной фотосессии, конечно же, предоставил Центр славянской культуры ТвГУ.

Полную фотоазбуку смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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