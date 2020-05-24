Тверской госуниверситет создал славянскую фотоазбуку
Пандемия продолжает вносить коррективы в жизнь. Вот и Тверскому государственному университету 24 мая пришлось отменить традиционное шествие и празднование Дней славянской письменности и культуры у памятника Кириллу и Мефодию около корпуса филфака. Однако ТвГУ не опустил руки.
Шествие заменили, да простят нас Кирилл и Мефодий, флешмобом. В итоге он вылился в фотопроект "АзБукиВеди".
Каждый участник флешмоба в народном наряде сфотографировался рядом с университетом с одной из букв славянского алфавита. О "своей" букве все участники рассказали в соцсетях.
Костюмы для всех участников азбучной фотосессии, конечно же, предоставил Центр славянской культуры ТвГУ.
Полную фотоазбуку смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU