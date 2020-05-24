2020-05-24T09:58:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Егоров показал приспособление для больных коронавирусом в Тверской области

Оно предназначено для удобства тех, кто лежит на ИВЛ
Александр ЖМУЛИН
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Вот так выглядит эта спеподушка. Фото: Иван Егоров/www.facebook.com/ivan.egorovВот так выглядит эта спеподушка. Фото: Иван Егоров/www.facebook.com/ivan.egorov
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Заместитель председателя областнеого правительства, министр экономического развития Иван Егоров, который еще и здравоохранение курирует, опубликовал у себя на странице в соцсети интересный пост.

В нем чиновник продемонстрировал изготовленное на одном из предприятий региона приспособление для больных коронавирусом на ИВЛ.

Иван Егоров сначала вопрошает: "Знаете, что это?"

Глядя на фото сразу точно трудно ответить.

- Специальная мягкая подушка для пациентов, которые лежат на ИВЛ в прон-позиции - чтобы не было пролежней и удобно было находится, - пояснил Егоров.

Если кто не знает, прон-позиция - это когда пациента на время переворачивают на живот, чтобы обеспечить перемещение легочного кровотока и улучшить вентиляцию определенных зон легких

- Наши врачи скинули ролик - что такое используют их коллеги из зарубежных клиник, мы с промышленниками наладили производство, и вот - первая партия поступит в больницы уже на следующей неделе. Потом наладим сбыт и в другие регионы. Компания БиоПласт из Редкино - сделали все быстро и даже лучше чем зарубежные аналоги, - написал дальше Иван Егоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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