Иван Егоров показал приспособление для больных коронавирусом в Тверской области
Заместитель председателя областнеого правительства, министр экономического развития Иван Егоров, который еще и здравоохранение курирует, опубликовал у себя на странице в соцсети интересный пост.
В нем чиновник продемонстрировал изготовленное на одном из предприятий региона приспособление для больных коронавирусом на ИВЛ.
Иван Егоров сначала вопрошает: "Знаете, что это?"
Глядя на фото сразу точно трудно ответить.
- Специальная мягкая подушка для пациентов, которые лежат на ИВЛ в прон-позиции - чтобы не было пролежней и удобно было находится, - пояснил Егоров.
Если кто не знает, прон-позиция - это когда пациента на время переворачивают на живот, чтобы обеспечить перемещение легочного кровотока и улучшить вентиляцию определенных зон легких
- Наши врачи скинули ролик - что такое используют их коллеги из зарубежных клиник, мы с промышленниками наладили производство, и вот - первая партия поступит в больницы уже на следующей неделе. Потом наладим сбыт и в другие регионы. Компания БиоПласт из Редкино - сделали все быстро и даже лучше чем зарубежные аналоги, - написал дальше Иван Егоров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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