Жителя Твери приговорили за пьяный угон машины

23 Май 2020 2020-05-23T21:08:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Заволжский районный суд Твери вынес приговор мужчине, который по пьяни угнал автомобиль.

В одну из ночей декабря прошлого года хорошенько принявший на грудь мужчина заметил, что у припаркованный рядом с одним из домов на Петербургском шоссе легковушке «Рено Логан» оставлены ключи в замке зажигания, воспользовался этим и угнал машину.

Как сообщила пресс-служба суда, он доехал до села Медное под Тверью. О том, как дальше развивалась история нам увы не известно. Зато известен итог.

Суд назначил угонщику наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU