В Тверской области уже больше месяца ищут пропавшую девушку
Она из Удомельского округа
Пропала девушка. Фото: со страницы «ВПСО Сова Удомля» в VK
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«ВПСО Сова Удомля» на своей странице в соцсети сообщает, что в регионе больше месяца назад бесследно пропала тридцатилетняя девушка. О о том, где она находитчся и все ли с ней в порядке, не известно с 16 апреля.
Её зовут Татьяна Тишина, она 1990 года рождения. Рост 155 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы до плеч, карие глаза.
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ИСТОЧНИК KP.RU