В Тверской области уже больше месяца ищут пропавшую девушку

23 Май 2020 2020-05-23T20:53:56+03:00

Изменить размер текста: A A

«ВПСО Сова Удомля» на своей странице в соцсети сообщает, что в регионе больше месяца назад бесследно пропала тридцатилетняя девушка. О о том, где она находитчся и все ли с ней в порядке, не известно с 16 апреля.

Её зовут Татьяна Тишина, она 1990 года рождения. Рост 155 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы до плеч, карие глаза.

Если вы обладаете какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону: 8-920-161-29-07

ИСТОЧНИК KP.RU