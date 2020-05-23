2020-05-23T18:54:28+03:00
Происшествия

В Тверской области из перевернувшейся машины выбросило водителя

Он срочно госпитализирован
Александр ЖМУЛИН
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Водителя и пассажира увезли на скорой в тверскую горбольницу.Водителя и пассажира увезли на скорой в тверскую горбольницу.Фото: Юлия КЛЮЕВА
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На автодороге Торжок-Осташков в Кувшиновском районе произошло ДТП - в кювет улетела легковушка Шевроле Авео и перевернулась. При этом из машины выбросило водителя - мужчину 1985 года рождения.

Скорее всего, он не был пристёгнут.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, водитель сильно пострадал. Его без сознания увезли в Тверь в четвертую горбольницу.

По свидетельству прибывшего на место инспектора ДПС, находившийся в машине пассажир - юноша 14 лет - также получил травмы, но не тяжелые. Он отправился в больницу вместе с водителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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