В Тверской области из перевернувшейся машины выбросило водителя

23 Май 2020 2020-05-23T18:54:28+03:00

Водителя и пассажира увезли на скорой в тверскую горбольницу. Фото: Юлия КЛЮЕВА

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На автодороге Торжок-Осташков в Кувшиновском районе произошло ДТП - в кювет улетела легковушка Шевроле Авео и перевернулась. При этом из машины выбросило водителя - мужчину 1985 года рождения.

Скорее всего, он не был пристёгнут.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, водитель сильно пострадал. Его без сознания увезли в Тверь в четвертую горбольницу.

По свидетельству прибывшего на место инспектора ДПС, находившийся в машине пассажир - юноша 14 лет - также получил травмы, но не тяжелые. Он отправился в больницу вместе с водителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU