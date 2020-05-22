В Тверскую область приехали потенциальные инвесторы

22 Май 2020 2020-05-22T20:22:10+03:00

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22 мая губернатор Игорь Руденя принял в областном правительстве президента АО «Трансмашхолдинг», члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрея Бокарева и представителей крупных бизнес-структур, которые присматриваются к тверским инвестплощадкам.

Обсуждались прожекты и проекты. В том числе речь шла о развитии новых производств на индустриальных площадках региона. в частности в создаваемом к югу от Твери «Боровлево-3». Инвесторы как раз побывали там перед встречей с губернатором.

Игорь Руденя сообщил им, что в нашей области сейчас реализуется и планируется к 72 крупных инвестпроекта, стоимостью более 120 млрд рублей.

Помимо «Боровлево-3» рядом с Тверью создается еще одна инвестплощадка - «Эммаусс». Для потенциальных резидентов и там, и там "накрыт щедрый стол" различных преференций и льгот. Это различные налоговые послабления, субсидии, освобождения от уплаты налогов на землю и имущество на несколько лет, возможность представления льготных кредитов и ещё ряд мер поддержки.

Как информирует областное правительство, в «Боровлёво-3» планируется реализовать до 27 проектов и создать порядка 8000 рабочих мест. Про «Эммаусс» пока таких деталей не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU