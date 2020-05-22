В Твери разыскивают 9-летнего мальчика, которого еще в марте отец увез из школы

22 Май 2020 2020-05-22T19:10:02+03:00

С тех пор о нем ничего не известно

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22 мая следователям Тверской области поступило сообщение о пропаже 9-летнего Ильи Кононова, жителя деревни Крутицы Одинцовского района Московской области.

Следствием было установлено, что 12 марта этого года отец мальчика пришел в школу деревни Чупряково, где тот учился, забрал сына и увез его в неизвестном направлении. С тех пор мама ничего об Илье не знает.

Единственное, что удалось выяснить, что в тот же день 12 марта отец привез сына в Тверь на автомобиле «Рено Логан» темного цвета, после чего они зашли в один из торговых центров, где сделали покупки.

- По факту безвестного исчезновения ребенка Московским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка и организовано проведение оперативно-розыскных мероприятий, - комментируют в ведомстве.

Если вы видели этого мальчика или знаете, где он находится, сообщите в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU